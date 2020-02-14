Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 14.02.2020
Folge 3: Wissenschaftliches What?!

24 Min.Folge vom 14.02.2020Ab 12

Ein Wochenendseminar mit Gastdozent Prof. Danylenko steht auf dem Plan, der den StudentInnen einen Aufsatz über "Grundlegende Geschäftsmodelle der modernen Unternehmenskultur" aufbrummt. Nicole, sichtlich verwirrt über die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens und Paraphrasierens, kann ihr Glück kaum fassen, als sie inmitten der Bibliotheksregale ein Buch desselben Titels entdeckt und kurzerhand beschließt, zu plagiieren. Blöd nur, dass Prof. Amling der Verfasser ist ...

