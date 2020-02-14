Wissenschaftliches What?!Jetzt kostenlos streamen
Think Big!
Folge 3: Wissenschaftliches What?!
24 Min.Folge vom 14.02.2020Ab 12
Ein Wochenendseminar mit Gastdozent Prof. Danylenko steht auf dem Plan, der den StudentInnen einen Aufsatz über "Grundlegende Geschäftsmodelle der modernen Unternehmenskultur" aufbrummt. Nicole, sichtlich verwirrt über die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens und Paraphrasierens, kann ihr Glück kaum fassen, als sie inmitten der Bibliotheksregale ein Buch desselben Titels entdeckt und kurzerhand beschließt, zu plagiieren. Blöd nur, dass Prof. Amling der Verfasser ist ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
