Mutiger Einsatz bei den AlligatorenJetzt kostenlos streamen
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 09.08.2022: Mutiger Einsatz bei den Alligatoren
45 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 6
Als ein Welpe beim Spielen vom Trampolin fällt, müssen Dr. Jeff und seine Frau Petra einen Weg finden, das gebrochene Bein so zu heilen, dass der Junghund auch in Zukunft wieder glücklich durch die Gegend springen kann. Später hilft Tierarzt Dr. Baier einem majestätischen Königspython, der unter Kurzatmigkeit leidet, und Chefveterinär Young trommelt seine Truppe zusammen. Denn das Team wird zu einem Außeneinsatz im „Colorado Gator and Reptile Park“ gerufen. Dort muss ein Alligator mit einem verletzten Schwanz unter Narkose gesetzt und behandelt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.