Im Dienst der Polizei – Hilfe für die PferdestaffelJetzt kostenlos streamen
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 06.09.2022: Im Dienst der Polizei – Hilfe für die Pferdestaffel
44 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 6
Tierärztin Dr. Nichols rückt zu einem spannenden Außeneinsatz aus. Bei Castle Rock, im Douglas County, braucht die berittene Streife der Polizei Hilfe mit zwei tierischen Kollegen. Bei einem Pferd muss eine Wucherung entfernt werden, ein anderes hat eine Wunde an der Stirn. Derweil muss Dr. Amy die Verletzungen von Hund Sookie behandeln, der eine folgenschwere Begegnung mit einem Stachelschwein hatte, und Tierarzt Dr. Baier gewährt Einblicke in seine private wie berufliche Leidenschaft für Schildkröten.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.