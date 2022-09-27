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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Hundestreit mit Folgen

TLCFolge vom 27.09.2022
Hundestreit mit Folgen

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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 27.09.2022: Hundestreit mit Folgen

45 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 6

Guna Yala, Panama: Diesmal ist der Rocky Mountain Doc in tropischen Gefilden unterwegs, um seine Dienste kostenlos bei der indigenen Bevölkerung anzubieten. Das Ziel der Aktion? Zusammen mit Assistenz-Veterinär Ben Ropielle und Tierarzt Dr. Augusto sollen etwa 60 Hunde und Katzen kastriert werden. Doch auch daheim, im Tierkrankenhaus von Denver, gibt es viel zu tun. Hund Fred hat eine Bisswunde davongetragen, die dringend behandelt werden muss, und eine Sphinx-Katze ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

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