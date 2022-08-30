Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 30.08.2022: Dr. Jeff und die Großkatze
44 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6
Dr. Jeff weitet seine Mission in Mexiko aus, indem er neue Tierärzt:innen ausbildet, einen gefährdeten Jaguar kastriert und einen verletzten Fischadler auf seine Freiheit vorbereitet. Dr. Jeff und Dr. Petra helfen den Tierhalter:innen in einem abgelegenen Dschungeldorf in Mexiko mit einer kostenlosen Kastrationsklinik. In Denver wird eine Bulldogge, die aus einer Welpenfabrik gerettet wurde, von Dr. Don endlich von ihren jahrelangen Schmerzen befreit. Dr. Amy näht die Wunde einer verletzten Deutschen Dogge, und ein Spaniel und sein einziger überlebender Welpe erholen sich von einem Virus.
