Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 23.08.2022: Einsatz für die Schwächsten
45 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 6
Dr. Jeff und ein Teil des Teams machen sich auf den Weg in eins der ärmsten Reservate amerikanischer Ureinwohner, wo sie deren Haustiere gegen Krankheiten impfen. Zurück in Denver operiert Dr. Jeff eine junge Katze, die sich das Bein gebrochen hat. Dr. Amy wartet darauf, dass Aku, die Französische Bulldogge, den Akku eines Spielzeugs von alleine ausscheidet. Als das nicht passiert, empfiehlt sie eine Notoperation, während Dr. Don mit den Hüftschmerzen eines Welpen beschäftigt ist. Susan findet in der Zwischenzeit das perfekte Pärchen, das einen Rettungshund adoptiert.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
