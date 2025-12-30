Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 05.01.2026
20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Tim Allen und seine beiden Handwerker-Profis testen den Alles-Schredder. In einer Fabrik besichtigen sie massive Industrieklingen und erfahren, dass eine besondere Maschine 600 Autos pro Stunde platt machen kann.

