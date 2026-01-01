Verzahnt, verschlossen, verbundenJetzt kostenlos streamen
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Folge 5: Verzahnt, verschlossen, verbunden
20 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Verzahnt, verschlossen, verbunden - Befestigungselemente aller Art werden heute genau unter die Lupe genommen. In einer Fabrik begleiten Tim Allen und sein Team die Herstellung riesiger Schrauben, die für Strommasten verwendet werden.
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:US, 2022
12
