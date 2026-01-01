Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 12.01.2026
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Heute dreht sich in der Werkstatt alles um die Kraft von Licht und Lasern. April zeigt, was man in der Küche mit einer ultrastarken Taschenlampe anstellen kann, während Tim und Richard Stahlpatten mit Laserkraft durchschneiden.

