Tim Allen - Volle Heimwerker-Power

Schwere Last

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 19.01.2026
Folge 6: Schwere Last

20 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Tim Allen und sein Team begutachten Maschinen, die schwere Lasten transportieren. Eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür ist ein Schiffsverladekran, den die Experten am Hafen von Los Angeles testen.

