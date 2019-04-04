Tiny House, Big Living
Folge vom 04.04.2019: Mini-Haus-Boot
20 Min.Folge vom 04.04.2019
Jessie und Jared leben auf Long Beach Island, einer kleinen Insel vor der Küste von New Jersey, die im Sommer voller Touristen und im Winter sehr einsam ist. Hier bewohnen die beiden Künstler, die sich auf Textildruck spezialisiert haben, ein Apartment mit drei Schlafzimmern. Doch nun wollen sie ihr Leben flexibler gestalten und die Wintermonate in Puerto Rico verbringen, wo besseres Business zu machen ist. Ihr Plan: aus einem alten Boot ein Tiny Hausboot bauen, das sie ab Oktober in der Marina lassen und im Unterhalt wesentlich günstiger ist als ihre Wohnung. Das Boot soll rund 24 qm Wohnfläche bieten, maximal 20.000 kosten und in 10 Wochen fertig sein.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.