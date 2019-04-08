Tiny House, Big Living
Folge vom 08.04.2019: Öko-Tiny House
20 Min.Folge vom 08.04.2019
Nadia lebt mit Tochter Gina in Atlanta, Georgia, in einem 160 qm-Haus mit zwei Schlafzimmern, drei Bädern und offenem Wohnkonzept. Doch Gina wird in wenigen Jahren aufs College gehen, und Nadia braucht alleine nicht so viel Platz. Außerdem möchte sie in Zukunft viel reisen und hat deshalb beschlossen, ihre üppigen 160 qm gegen ein Tiny House einzutauschen. Ihr künftiges Mini-Domizil soll knapp 28 qm groß werden, nicht mehr als 50.000 Dollar kosten und binnen 12 Wochen fertig gebaut sein. Doch Nadias Ansprüche an die Einrichtung sind hoch: ein Meditationsraum, ein Ankleidebereich, ein schickes Bad und ein Schlaf-Loft mit Queen-Size-Bett müssen sein.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.