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Tiny House, Big Living

Tiny House für Fünf

HGTVFolge vom 09.04.2019
Tiny House für Fünf

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Tiny House, Big Living

Folge vom 09.04.2019: Tiny House für Fünf

20 Min.Folge vom 09.04.2019

Wallace, Alyssa und ihre drei Kinder aus Athens, Georgia, haben beschlossen, ihren festen Wohnsitz aufzugeben, um künftig in einem Tiny House-Schulbus zu leben. Die abenteuerlustige Familie hatte früher in einem 325 qm-Blockhaus gewohnt, war dann in ein 46 qm-Studio gezogen und wird sich mit dem 22 qm-Bus nochmal um gut die Hälfte verkleinern. Doch Eltern und Kids möchten mobil sein. Trotzdem muss ihr rollendes Mini-Heim einiges bieten: Sie brauchen einen Bereich für Hausunterricht, einen gemütlichen Platz, an dem die Familie abends zusammensitzt, fünf Betten, eine Küche und ein Bad. Allen ist klar, dass der Bus-Umbau eine riesige Herausforderung wird.

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