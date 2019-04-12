Tiny House, Big Living
Folge vom 12.04.2019: Homebase für eine Nomadin
20 Min.Folge vom 12.04.2019
Julie ist ständig unterwegs und kann überall arbeiten, wo es einen Internetanschluss gibt. In den vergangenen Monaten reiste sie nach Australien, Bali, Frankreich, Spanien, San Francisco und Arizona und hat nun endlich einen Ort gefunden, an dem sie sich niederlassen möchte: Eine Tiny House-Community in Lakeside, Arizona, hat es der Globetrotterin angetan. Hier gibt es ein Dorf mit 45 Häuschen und traumhaftem Bergblick. Zusammen mit Baumeister Steve entwirft Julie ihr 36 qm-Domizil, das außer expressiver Kunst an den Wänden, auch Küchenschränke im glitzernden Discokugel-Design, 16 Fenster und eine als Weinregal getarnte Tür zum Boudoir bekommen soll.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.