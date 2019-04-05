Ist das noch ein Tiny House?Jetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 05.04.2019: Ist das noch ein Tiny House?
20 Min.Folge vom 05.04.2019
Sean und Angie leben in Oceanside, Kalifornien, in einem 74 qm-Bungalow direkt am Strand, wollen sich aber verkleinern und finanziell unabhängiger werden. Ein Tiny House mit knapp 37 qm soll das künftige Domizil der beiden werden, doch die passionierten Surfer wünschen sich viele Extras: eine Dachterrasse, eine Whirlpool-Badewanne mit Regendusche, eine Küche mit großem Waschbecken und Geschirrspüler, ein King-Size-Bett, eine Übernachtungsmöglichkeit für Gäste und - besonders wichtig - eine hundefreundliche Treppe für ihren Weimaraner Chip sowie eine Sprinkleranlage, die Teilzeit-Feuerwehrmann Sean selber designed. Ihr Budget liegt bei 40.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.