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Tiny House - Klein, aber oho

HGTVFolge vom 18.07.2020
Klein, aber nachhaltig

Klein, aber nachhaltigJetzt kostenlos streamen

Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 18.07.2020: Klein, aber nachhaltig

20 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12

Der frisch geschiedene Girard will seinen neuen Lebensabschnitt in einem Tiny House beginnen. Er sucht nach einem Häuschen auf Rädern, um je nach Lust den Standort zu wechseln. Außerdem soll das Haus nachhaltig sein - mit Solarstrom und einer Komposttoilette. Damit der Neustart gelingt, zeigt Immobilienmakler Kimo Quance Girard ein Modellhaus auf Rädern.

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