Folge vom 11.07.2020
Von Hawaii nach KalifornienJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 11.07.2020: Von Hawaii nach Kalifornien
20 Min.Folge vom 11.07.2020Ab 12
Joy und LaToya wagen den großen Sprung ins kleine Haus: Sie ziehen von Hawaii nach Kalifornien. Um weiterhin schuldenfrei zu leben, soll ihr neues Zuhause ein Tiny House werden. Aber kommen sie wirklich mit so wenig aus? Auf ihren gewohnten Komfort wollen beide nämlich nicht verzichten.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.