Folge vom 18.07.2020
Kleine PferdefarmJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 18.07.2020: Kleine Pferdefarm
20 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12
Allie und Jeremy suchen ein Tiny House mit viel Land in Lexington, Kentucky. Das Paar sucht aber nicht einfach nur ein Haus: Sie wollen ihre Fähigkeiten zusammenführen und eine therapeutische Pferdefarm eröffnen, wo sie Reitstunden und spirituelle Begleitung anbieten. Dafür benötigen sie mindestens 2,5 Hektar Land - eine Herausforderung für die Maklerin, die bei der Suche unterstützt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.