Folge vom 11.07.2020
Mit Papa um die WeltJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 11.07.2020: Mit Papa um die Welt
20 Min.Folge vom 11.07.2020Ab 12
Jim ist alleinerziehend und will mit seiner 11-jährigen Tochter Denver die Welt bereisen. Um sich das leisten zu können, sucht er ein Tiny House. Dabei stellt er sich die Frage: Wieviel Platz und Privatsphäre braucht ein junger Teenager, um sich frei entfalten zu können? Bei der Suche steht ihm die Immobilienmaklerin und Tiny-House-Expertin Jackie Paulk zur Seite.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.