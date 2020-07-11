Eine Hurrikan-Trutzburg für VierJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 11.07.2020: Eine Hurrikan-Trutzburg für Vier
20 Min.Folge vom 11.07.2020Ab 12
Nach einigen finanziellen Rückschlägen entschließen sich Adam und Jennipher, sich mit ihrer Familie zu verkleinern. Das Paar sucht nach einem winzigen mobilen Häuschen, das für sie und ihre beiden Kinder geeignet ist. Vor allem soll es sie vor dem unvorhersehbaren Wetter in Florida schützen und sie ihrem Ziel zu einem schuldenfreien Leben näher bringen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.