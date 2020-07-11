Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny House - Klein, aber oho

Eine Hurrikan-Trutzburg für Vier

HGTVFolge vom 11.07.2020
Eine Hurrikan-Trutzburg für Vier

Eine Hurrikan-Trutzburg für VierJetzt kostenlos streamen

Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 11.07.2020: Eine Hurrikan-Trutzburg für Vier

20 Min.Folge vom 11.07.2020Ab 12

Nach einigen finanziellen Rückschlägen entschließen sich Adam und Jennipher, sich mit ihrer Familie zu verkleinern. Das Paar sucht nach einem winzigen mobilen Häuschen, das für sie und ihre beiden Kinder geeignet ist. Vor allem soll es sie vor dem unvorhersehbaren Wetter in Florida schützen und sie ihrem Ziel zu einem schuldenfreien Leben näher bringen.

Alle verfügbaren Folgen