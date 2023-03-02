Tödliche Ahnung
Folge 1: Episode 1
52 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
Als Laetitia anlässlich ihres 40. Geburtstags ein großes Fest gibt, ahnt sie noch nicht, dass am Ende des feuchtfröhlichen Abends ihre elfjährige Tochter Lily spurlos verschwindet. Eine großangelegte Suchaktion unter der Leitung des neuen Oberkommissars Romain bringt nicht den erhofften Erfolg. Lilys achtjähriger Cousin Diego scheint der Letzte gewesen zu sein, der das Mädchen lebend gesehen hat. Doch seine Erinnerungen vermischen sich zunehmend mit unerklärlichen Visionen ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:FR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TF1 International