SAT.1Staffel 1Folge 1vom 02.03.2023
Folge 1: Episode 1

52 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12

Als Laetitia anlässlich ihres 40. Geburtstags ein großes Fest gibt, ahnt sie noch nicht, dass am Ende des feuchtfröhlichen Abends ihre elfjährige Tochter Lily spurlos verschwindet. Eine großangelegte Suchaktion unter der Leitung des neuen Oberkommissars Romain bringt nicht den erhofften Erfolg. Lilys achtjähriger Cousin Diego scheint der Letzte gewesen zu sein, der das Mädchen lebend gesehen hat. Doch seine Erinnerungen vermischen sich zunehmend mit unerklärlichen Visionen ...

SAT.1
