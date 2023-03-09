Tödliche Ahnung
Folge 4: Episode 4
52 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12
Das Bangen um den Verbleib von Lily nimmt ein trauriges Ende, als auf einem verlassenen Gelände die mutmaßlichen Überreste ihrer verbrannten Leiche gefunden werden. Doch damit nicht genug: Romain schenkt Diegos Zeichnungen endlich mehr Beachtung, um weitere Vermisstenfälle aufzuklären, und landet tatsächlich einen Volltreffer. Hat der Achtjährige wirklich eine besondere Gabe und sieht Dinge, die andere nicht sehen können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tödliche Ahnung
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:FR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TF1 International