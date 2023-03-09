Tödliche Ahnung
Folge 6: Episode 6
53 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12
Die besondere Verbindung zwischen Diego und Sarah kommt einmal mehr zutage, als die Psychologin das Gefühl verspürt, dass der Achtjährige in großer Gefahr schwebt. Und in der Tat muss der kleine Junge an einem verlassenen Ort um sein Leben bangen, als er durch eine Vision erkennt, wer seine Cousine und zahlreiche andere Opfer auf dem Gewissen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Tödliche Ahnung
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:FR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: TF1 International