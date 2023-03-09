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Tödliche Ahnung

Episode 6

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 09.03.2023
Episode 6

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Tödliche Ahnung

Folge 6: Episode 6

53 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12

Die besondere Verbindung zwischen Diego und Sarah kommt einmal mehr zutage, als die Psychologin das Gefühl verspürt, dass der Achtjährige in großer Gefahr schwebt. Und in der Tat muss der kleine Junge an einem verlassenen Ort um sein Leben bangen, als er durch eine Vision erkennt, wer seine Cousine und zahlreiche andere Opfer auf dem Gewissen hat ...

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