Tödliche Ahnung
Folge 5: Episode 5
52 Min.
Diegos Visionen rufen bei Sarah schlimme Erinnerungen an ihre Kindheit hervor, die sie nicht mehr länger ignorieren kann. Was ist in ihrer Vergangenheit vorgefallen, bevor sie mit vier Jahren adoptiert wurde? Bei ihrer Pflegemutter erhält sie keine Antworten, doch als sie an einer bestimmten Stelle auf einer Landstraße zum wiederholten Male eine Panikattacke erleidet und von Gérald gefunden wird, erzählt er ihr, was sich dort vor 30 Jahren zugetragen hat ...
