Tödliche Ahnung
Folge 3: Episode 3
52 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Diego wird weiterhin von Visionen heimgesucht, die mittlerweile auch seine Schulpsychologin Sarah permanent beschäftigen. Sie erkennt schnell, dass die Schilderungen und bizarren Zeichnungen des Achtjährigen nicht bedeutungslos sind und versucht auch ihren Mann, Oberkommissar Romain, darauf aufmerksam zu machen - insbesondere als der kleine Junge Hinweise zu anderen ungelösten Kriminalfällen liefert ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:FR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TF1 International