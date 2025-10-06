Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Ahnung

Episode 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 06.10.2025
Episode 3

Folge 3: Episode 3

52 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Diego wird weiterhin von Visionen heimgesucht, die mittlerweile auch seine Schulpsychologin Sarah permanent beschäftigen. Sie erkennt schnell, dass die Schilderungen und bizarren Zeichnungen des Achtjährigen nicht bedeutungslos sind und versucht auch ihren Mann, Oberkommissar Romain, darauf aufmerksam zu machen - insbesondere als der kleine Junge Hinweise zu anderen ungelösten Kriminalfällen liefert ...

