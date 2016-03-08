Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 08.03.2016: Mamis Liebling
44 Min.Folge vom 08.03.2016Ab 12
Sonya Bamberg und ihr erwachsener Sohn Damon haben eine ungewöhnlich enge Verbindung. So eng, dass ihre Nachbarn in der Kleinstadt Mount Vernon, Georgia, die beiden eher für ein Liebespaar halten. Sonya und Damon leben zusammen und werden oft beim Händchenhalten beobachtet. Außerdem ist bekannt, dass Damon im gleichen Bett wie seine Mutter schläft. Allerdings weiß keiner genau, ob die beiden wirklich eine inzestuöse Beziehung führen, bis eine andere Frau auf der Bildfläche erscheint und die eigenartige Bindung zu zerstören droht. Doch Blut ist dicker als Wasser, und so schlagen Mutter und Sohn einen Weg ein, der direkt ins Verderben führt.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.