Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 26.01.2016: Vom Teufel besessen
44 Min.Folge vom 26.01.2016Ab 16
Die Brüder Linwood, James und Anthony Briley haben eine teuflische Seite. Schon als Kinder quälten sie die Haustiere der Nachbarn und genossen es, andere leiden zu sehen. Im Erwachsenenalter kannte ihr Sadismus keine Grenzen mehr. Alles, was die drei taten, war brutal und abgrundtief böse. Als in Richmond, Virginia, die Polizei am 5. Oktober 1979 zu einem Tatort gerufen wird, wird selbst den hartgesottenen Männern der Mordkommission übel. Nie zuvor haben sie ein grausigeres Blutbad gesehen. Doch noch ahnt niemand, dass eine sadistische Familie aus der Nachbarschaft hinter den Morden steckt und dass dieser bestialischen Tat weitere folgen werden.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.