Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 09.02.2016: Geboren um zu töten
44 Min.Folge vom 09.02.2016Ab 16
Ward Weaver der Dritte hatte nie ein männliches Vorbild, zu dem er aufschauen konnte. Seine Mutter ließ sich schon früh von seinem Vater, Ward Junior, scheiden. Der kleine Junge verlor daraufhin den Kontakt zum Vater. Seine Mutter heiratete erneut, doch auch Wards Stiefvater war kaum für ihn da. Auch wenn Ward der Dritte ohne seinen leiblichen Vater aufwuchs und ihn nie richtig kennlernte, sollte er genau wie er werden. Unabhängig voneinander waren die Leben der beiden geprägt und durchzogen von einer Spur aus Blut und Gewalt. Als Vater und Sohn nach Jahren endlich wieder vereint sind, tritt einer von beiden eine beispiellose Serie des Terrors los, deren Morde die Stadt Oregon niemals vergessen sollte.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.