Extrem heiß, extrem groß, extrem krass - Hier backt der WahnsinnJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 11.03.2026: Extrem heiß, extrem groß, extrem krass - Hier backt der Wahnsinn
47 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Welches ist das gefährlichste Brot der Welt? Wie backt man Pizza in einem aktiven Vulkan? Es wird extrem heiß, fettig und ungewöhnlich. Auch mit dabei: ein essbarer Spülschwamm, die bunteste Essensmeile und die edelsten Hochzeitstorten. Hier backt der Wahnsinn.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1