Grenzenlos köstlich - Gaumenreise um die WeltJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 05.08.2026: Grenzenlos köstlich - Gaumenreise um die Welt
46 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Der Geschmacks-Countdown verlässt die heimische Komfortzone, um die kuriosesten, leckersten und auch mutigsten Spezialitäten der Welt zu finden. Hier gibt es Kaktus-Suppe auf Curaçao, hauchdünnes "Taschentuch-Brot" in Malaysia und eine Hühnerkopf-Pastete, die englischen Humor auf den Teller bringt. Diese kulinarische Reise kennt keine Grenzen - von Frankreich über Hawaii bis Kambodscha. Es wird kreativ, köstlich und auch ein bisschen verrückt.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1