Heftig deftig - Süß backen war gesternJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 01.04.2026: Heftig deftig - Süß backen war gestern
46 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Heute gibt es im Geschmackscountdown eine deftige Überraschung. Diese Kreationen kennt noch niemand: Von Zimtschnecken-Cheeseburger über Croissant-Pizza oder eine Zitronen-Tarte mit Sojasoße, Krapfen mit Dönerfleisch und Torten aus der Metzgerei - hier ist für jeden etwas dabei.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1