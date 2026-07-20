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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Hochgenuss am Haken - Fisch, Krabbe & Co.

SAT.1Folge vom 20.07.2026
Hochgenuss am Haken - Fisch, Krabbe & Co.

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 20.07.2026: Hochgenuss am Haken - Fisch, Krabbe & Co.

45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Der Geschmacks-Countdown geht auf kulinarische Kreuzfahrt: Auf dem Speiseplan stehen einige Gerichte der maritimen Menükarte. Neben von Hand gesammeltem Seeigel, Abalone und Hummer aus Kanada, gelten sogar Meeresbewohner aus der Dose als ungeahnte Delikatesse.

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