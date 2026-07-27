TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 27.07.2026: Ran an den Snack - weltweit
46 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Der Geschmacks-Countdown begibt sich auf eine Feinschmecker-Reise der besonderen Art. Heute heißt es: Ran an den Snack - und das weltweit. Ein Burger in L.A. mit zartem Wagyu-Beef, einer Prise Trüffel und etwas Blattgold oder ein leckerer Taco in Mexico City vom kleinen Straßenstand, der einen Michelin Stern bekommen hat, lässt Gourmet-Herzen höherschlagen. Außerdem gibt es Hummer vom Grill direkt am Strand in Belize und außergewöhnliche Mac & Cheese in London.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1