Traumhaus am See
Folge vom 25.04.2026: Tiny House mit Glam-Bereich
44 Min.Folge vom 25.04.2026
Eine erfolgreiche Immobilienmaklerin möchte sich einen lang gehegten Traum erfüllen und investiert in eine neue Immobilie. Das Haus soll zunächst ihrer Tochter ein Zuhause bieten und später als attraktive Mietimmobilie dienen. Mit cleveren Ideen und einem Hauch Glamour entsteht ein flexibles Wohnkonzept mit Zukunft.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.