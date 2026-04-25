Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See

Tiny House mit Glam-Bereich

HGTVFolge vom 25.04.2026
Tiny House mit Glam-Bereich

Tiny House mit Glam-BereichJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See

Folge vom 25.04.2026: Tiny House mit Glam-Bereich

44 Min.Folge vom 25.04.2026

Eine erfolgreiche Immobilienmaklerin möchte sich einen lang gehegten Traum erfüllen und investiert in eine neue Immobilie. Das Haus soll zunächst ihrer Tochter ein Zuhause bieten und später als attraktive Mietimmobilie dienen. Mit cleveren Ideen und einem Hauch Glamour entsteht ein flexibles Wohnkonzept mit Zukunft.

Alle verfügbaren Folgen