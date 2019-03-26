Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 26.03.2019: Tödliche Absichten
45 Min.Folge vom 26.03.2019Ab 12
Die Fulghams sind in ihrer hübschen Kleinstadt Starkville, Mississippi, sehr beliebt. Der 28-jährige Joey ist ein fleißiger, fürsorglicher Familienmensch und tut alles für seine schöne Frau Kristi, die jeden mit ihrem Charme bezaubert, und sein reizendes Töchterchen. Noch ahnt keiner, dass dieses Dreamteam bald auseinanderbrechen wird. Doch die Gerüchte um Kristis Untreue häufen sich derart, dass auch Joey irgendwann zu zweifeln beginnt, zumal ihm seine Tochter überhaupt nicht ähnlichsieht. Hält ihn seine Traumfrau zum Narren? Er will Klarheit und fordert einen Vaterschaftstest. Am Ende offenbart sich ein tödliches Netz aus Sex, Lügen und Intrigen.
Genre:Dokumentation, Krimi
12
