Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 01.10.2019: Mörderische Wahrheit
46 Min.Folge vom 01.10.2019Ab 12
Attila Tormasi, ein ausgebildeter Elektriker, ist aus Ungarn eingewandert und hat durch Ehrgeiz und harte Arbeit seinen Weg in den USA gemacht. Inzwischen besitzt er eine erfolgreiche Firma in Bridgewater, New Jersey, ist Familienvater und führt ein Leben im Wohlstand. Seine Frau Francis stammt aus China und kümmert sich um die Finanzen. Das Paar ergänzt sich beruflich wie privat hervorragend und hat drei wunderbare Kinder im Teenageralter. Es könnte für die Tormasis kaum besser laufen - bis Attila eines Tages herausfindet, dass sich seine Frau mit einem anderen Mann trifft. Und diese Affäre bleibt nicht das einzige schmutzige Geheimnis im Tormasi-Clan.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.