Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 24.09.2019: Der Tod klopft nicht an
47 Min.Folge vom 24.09.2019Ab 16
Die Bracknells lieben ihre Heimat Montgomery, Alabama, im Herzen der Südstaaten. Die Familie lebt schon seit drei Generationen in der Gegend: Tommy Bracknell, seine geliebte Mutter Maryanne, die alle Granny nennen, ihre Enkel Mitchell, Kyle, Sam und Nesthäkchen Brandon. Onkel Tommy ist kein Fan von Sam. In seinen Augen ist der Junge ein Gauner, der mehr von Granny will als Apfelkuchen. Beim heutigen Familientreffen kann Sam seinem Onkel aus dem Weg gehen. Doch der Frieden soll nicht von langer Dauer sein, denn schon bald herrscht sehr böses Blut im Hause Bracknell: Granny stirbt eines mysteriösen Todes, der den Südstaaten-Clan auseinanderbrechen lässt.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.