Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 05.03.2019: Scheiden tut weh
45 Min.Folge vom 05.03.2019Ab 12
Im wohlhabenden Coral Gables, Florida, lebt Familie Locascio auf großem Fuß. Vater Ed ist hier der zugelassene Rechnungsprüfer. Zusammen mit Ehefrau Maggie, einer versierten Wirtschaftsprüferin, hat er sich um das Vermögen reicher Klienten gekümmert und dadurch selbst Millionen verdient. Und es gibt einen weiteren Star in der Familie: Sohn Eddie Jr. besucht die medizinische Fakultät, ist ein echter Überflieger und wird dem Erfolg seiner Eltern in nichts nachstehen. Alles scheint perfekt im Leben der Bilderbuchfamilie, bis die Alarmanlage ihrer Villa einen Notruf auslöst. Die Polizei ist wenig später vor Ort und findet sich inmitten einer grauenvollen Szene.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.