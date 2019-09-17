Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 17.09.2019: Lügen, Sex & Videotapes
47 Min.Folge vom 17.09.2019Ab 12
Teresa und Phil Rodgers aus DeLand, Florida, sind glücklich verheiratet. Für Teresa ist es die zweite Ehe, sie hat ihren inzwischen erwachsenen Sohn Josh mit ins Haus gebracht, der sich mit Stiefvater Phil gut versteht und gerne mit ihm Oldtimer restauriert. Alles wirkt harmonisch, bis Phils Tochter Jessica kurz nach Halloween unangekündigt vorbeikommt und Sex-Tapes findet, bei denen Teresa mit einem Unbekannten zugange ist. Der Schock wird nicht kleiner, als beide zugeben, wechselnde Partner zu haben und sich dabei zu filmen. Und die Stimmung kippt völlig, als Teresa schließlich ihren jungen Geliebten zu einer Familienfeier mit der Verwandtschaft einlädt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.