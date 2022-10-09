Charlaine und der wilde TiertransportJetzt kostenlos streamen
Trecker Babes
Folge 1: Charlaine und der wilde Tiertransport
17 Min.Folge vom 09.10.2022
Charlaine bringt ein Rind in den Schlachthof, aber auf der Fahrt verfängt sich das Tier im Anhänger. Charlaine muss schnell reagieren. Und dann transportiert sie noch mit einem Fendt Vario mit 240 PS 20 Kubik Gülle.
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
