Trecker Babes

Charlaine und der wilde Tiertransport

Kabel EinsStaffel 5Folge 1vom 09.10.2022
Folge 1: Charlaine und der wilde Tiertransport

17 Min.Folge vom 09.10.2022

Charlaine bringt ein Rind in den Schlachthof, aber auf der Fahrt verfängt sich das Tier im Anhänger. Charlaine muss schnell reagieren. Und dann transportiert sie noch mit einem Fendt Vario mit 240 PS 20 Kubik Gülle.

