Geburtshilfe bei Trecker Babe Charlaine Jetzt kostenlos streamen
Trecker Babes
Folge 4: Geburtshilfe bei Trecker Babe Charlaine
21 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6
Sekunden entscheiden über Leben und Tod: Trecker Babe Charlaine muss bei einer schwierigen Kälbchengeburt Geburtshilfe leisten. Und sie kümmert sich um die Wartung des 936 Vario Fendt.
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
Copyrights:© kabel eins