Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trecker Babes

Geburtshilfe bei Trecker Babe Charlaine

Kabel EinsStaffel 5Folge 4vom 09.10.2022
Geburtshilfe bei Trecker Babe Charlaine

Geburtshilfe bei Trecker Babe Charlaine Jetzt kostenlos streamen

Trecker Babes

Folge 4: Geburtshilfe bei Trecker Babe Charlaine

21 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6

Sekunden entscheiden über Leben und Tod: Trecker Babe Charlaine muss bei einer schwierigen Kälbchengeburt Geburtshilfe leisten. Und sie kümmert sich um die Wartung des 936 Vario Fendt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Trecker Babes
Kabel Eins
Trecker Babes

Trecker Babes

Alle 5 Staffeln und Folgen