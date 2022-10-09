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Trecker Babes

Beauty Laura bei der Weizenernte

Kabel EinsStaffel 5Folge 3vom 09.10.2022
Beauty Laura bei der Weizenernte

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Trecker Babes

Folge 3: Beauty Laura bei der Weizenernte

12 Min.Folge vom 09.10.2022

Trecker Babe Laura hat zwei Standbeine: Die Landwirtschaft und Kosmetik, sie ist auch ausgebildete Kosmetikerin. Doch nun heißt es Weizen ernten und Ballen pressen - und das unter Zeitdruck.

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