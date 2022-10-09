Beauty Laura bei der WeizenernteJetzt kostenlos streamen
Trecker Babes
Folge 3: Beauty Laura bei der Weizenernte
12 Min.Folge vom 09.10.2022
Trecker Babe Laura hat zwei Standbeine: Die Landwirtschaft und Kosmetik, sie ist auch ausgebildete Kosmetikerin. Doch nun heißt es Weizen ernten und Ballen pressen - und das unter Zeitdruck.
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Trecker Babes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 5: Kabel Eins