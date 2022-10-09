Hanna in den WeinbergenJetzt kostenlos streamen
Trecker Babes
Folge 2: Hanna in den Weinbergen
11 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 16
“Ich bin die Hanna, 16 Jahre alt … zu Vino sag ich nie no” - so stellt sich Hanna vor. Ihr Terrain: die Weinberge bei Gimbsheim in Rheinland-Pfalz. Trotz ihrer jungen Jahre fährt sie unter anderem einen Fendt 820 mit 7,2 Tonnen wenn es sein muss.
