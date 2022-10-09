Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 5Folge 5vom 09.10.2022
Im 750-Seelendorf Fauerbach, Hessen, mulcht Laura mit ihrem Lieblingstrecker, dem John Deere 7530. Doch beim späteren Grubbern geht eine Scherschraube kaputt.

