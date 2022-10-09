Mulchen und Weizenernte mit LauraJetzt kostenlos streamen
Trecker Babes
Folge 5: Mulchen und Weizenernte mit Laura
14 Min.Folge vom 09.10.2022
Im 750-Seelendorf Fauerbach, Hessen, mulcht Laura mit ihrem Lieblingstrecker, dem John Deere 7530. Doch beim späteren Grubbern geht eine Scherschraube kaputt.
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
