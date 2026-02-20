Trio mit vier Fäusten
Folge 1: Die Drei von der Riptide
89 Min.Ab 12
Cody Allen und Nick Ryder betreiben mit ihrem Boot "Riptide" und Nicks schrottreifem Hubschrauber in King Harbor an der kalifornischen Küste ein Touristen-Transportunternehmen. Zudem haben sie gerade eine Privatdetektei gegründet und als dritten Partner ihren Freund, das Computergenie Murray Brozinsky, engagiert. Das Trio erhält nun von Gangster-König Santana den Auftrag, dessen vor der Küste gesprengte Luxusyacht, auf der er Drogen und Gold geschmuggelt hatte, zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH