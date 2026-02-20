Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trio mit vier Fäusten

Ein Onkel in Amerika

OneGateStaffel 1Folge 11
Ein Onkel in Amerika

Ein Onkel in AmerikaJetzt kostenlos streamen

Trio mit vier Fäusten

Folge 11: Ein Onkel in Amerika

46 Min.Ab 12

Nachdem Nick die Patenschaft für die beiden kambodschanischen Kinder Chin und Mai übernommen hat, korrespondiert er als "weit entfernter Daddy" mit ihnen. Weil Mai eine Herzkrankheit hat und ihr nur durch einen Spezialisten in den USA geholfen werden kann, schmuggeln sich die beiden Kinder in ein Flugzeug. An Bord sind auch ein Waffenhändler und der Sohn eines Unterweltbosses. Als die beiden Kinder Zeugen eines Mordes werden, ist ihr Leben nicht mehr viel wert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trio mit vier Fäusten
OneGate
Trio mit vier Fäusten

Trio mit vier Fäusten

Alle 3 Staffeln und Folgen