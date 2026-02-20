Trio mit vier Fäusten
Folge 2: Gangstern auf der Spur
46 Min.Ab 12
Tina verlässt ihren Mann, den Gangster Rick, nachdem sie mitgehört hat, wie er telefonisch einen Mordauftrag erteilt hat. Das Opfer soll Lieutenant Quinlan werden. Tina wendet sich an die Riptide-Detektive - ebenso wie Rick, für den die Detektive seine Frau suchen sollen. Durch einen bestechlichen Polizisten gelingt es Rick, Tina, Cody und Quinlan zu entführen. Der Gangster will alle drei töten. Mit Nicks klapprigem Hubschrauber wird ein waghalsiges Rettungsmanöver gestartet.
Trio mit vier Fäusten
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH