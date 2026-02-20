Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Der sympathische, schon etwas betagte Arthur bittet die Stewardess Connie um einen Gefallen: Sie soll für Arthurs Bruder Walter, der in Südamerika lebt, Diabetiker-Medikamente transportieren. Connie tut ihm den Gefallen mehrmals - bis eines Tages Arthur vor ihren Augen ermordet wird. Der Täter verfolgt sie, und Connie flüchtet in ein Kino, wo sie Murray kennenlernt, der ihr spontan hilft. Das Riptide-Trio stellt fest, dass im Insulin Diamanten geschmuggelt worden waren.

