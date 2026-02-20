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Trio mit vier Fäusten

Das Geheimnis der Schwestern

OneGateStaffel 1Folge 12vom 20.02.2026
Das Geheimnis der Schwestern

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Trio mit vier Fäusten

Folge 12: Das Geheimnis der Schwestern

47 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Die Detektive werden von Cody Allens neuer Freundin Sheila um Hilfe gebeten: Sie sollen Sheilas Schwester Marcy suchen, die seit geraumer Zeit spurlos verschwunden ist. Schon bald werden die Detektive fündig: Die Spur der Vermissten führt zu einem Bordell - in dem Marcy arbeitet. Zwischen dem Bordellbesitzer und den drei Ermittlern kommt es zu einer Verfolgungsjagd, in deren Verlauf Cody schwer verletzt wird - und nun haben die Detektive ein persönliches Interesse an dem Fall.

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