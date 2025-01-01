Das Make-under / Smidge voll im EinsatzJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 11: Das Make-under / Smidge voll im Einsatz
23 Min.Ab 6
Lownote Jones möchte bei jeder Gelegenheit im Mittelpunkt stehen. Als Guy Diamonds Geburtstagsparty ansteht, ist es Lownote jedoch wichtig, dass Guy an seinem besonderen Tag die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Aus diesem Grund heuert er Branch an, der ihm beibringen soll, wie man sich auf einer Party unauffällig verhält. Indes bietet Gust Tumbleweed in TrollsTopia seine Dienste als Spaß-Sheriff an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TrollsTopia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH